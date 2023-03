Atletico Madrid a valanga sul Siviglia: 6-1, doppiette di Depay e Morata

Nel giorno in cui Diego Simeone diventa l’allenatore con più panchine nella storia dell’Atletico Madrid, i Colchoneros festeggiano nel migliore dei modi il traguardo del suo tecnico: 6-1 al Siviglia. In gol per la formazione madrilena Depay (doppietta), Griezmann, Carrasco e Morata (doppietta). Inutili la rete degli andalusi con En Nesyri. Serata storta per gli uomini di Jorge Sampaoli che, al 74′, hanno anche fallito con Rakitic un calcio di rigore. Gli ospiti hanno chiuso anche in dieci uomini per l’espulsione di Gueye.

Foto: Instagram Atletico Madrid