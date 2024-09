Atletico Madrid a secco di gol, Omorodion può divenire un rimpianto

Probabilmente, il suo numero 9, l’Atletico Madrid ce l’aveva in casa. Stiamo parlando di Samu Omorodion, attaccante classe 2004 ceduto al Porto in questa sessione di mercato, e che nelle ultime uscite coi portoghesi sta stupendo a suon di gol. 4 marcature in altrettante presenze per l’attaccante spagnolo, dotato di grande forza fisica ed interessanti qualità nell’aggressione alla profondità. E se l’attacco del Porto dal punto di vista realizzativo va a gonfie vele, non si può dire lo stesso di quello di Simeone, che continua a faticare nel trovare la giuste combinazioni nel duo offensivo. L’artiglieria è di alto livello, ma mancano i gol, fattore non proprio di limitata importanza. Un solo gol per il neo numero 9 Sorloth, comparso tra i marcatori solo una volta: al suo esordio col Villarreal. Due gol invece (l’ultimo col Celta Vigo di magnifica fattura) per il nuovo innesto Julian Alvarez, stesso score anche per Antoine Griezmann e Gallagher. Numeri che per un avvio di campionato possono anche rilevarsi in linea con le aspettative, ma l’Atletico Madrid dovrà affrontare (almeno fino a gennaio) la mancanza di un vero e proprio pivot offensivo. Omorodion, intanto, si gode la sua esperienza al Porto, ed è pronto a imporsi come uno degli attaccanti internazionali più interessanti della stagione.

Foto: Instagram Porto