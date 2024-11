Atletico Madrid, 700 volte Diego Simeone

700 partite da quella prima a La Rosaleda il 7 gennaio 2012. Un percorso fatto di vittorie, soddisfazioni, gloria, e brucianti sconfitte, anche perché il calcio non le nega proprio a nessuno. In Atletico Madrid-Alaves, Diego Simeone raggiungerà un traguardo storico, e lo condividerà con la sua gente, quella che ha sempre cantato e sostenuto lui e la squadra, anche nei momenti più difficoltosi. E alla sua 700esima volta, Simeone troverà un Atletico in ripresa nei risultati, con quattro vittorie consecutive (Vic, Las Palmas, PSG e Maiorca) dopo due nelle otto partite precedenti, grazie anche al ritorno ai suoi concetti storici: difesa, cuore e tigna. Risultati raggiunti anche grazie a un Oblak in stato di grazia, che ha subito solo sette gol in questo campionato, il minor numero nella competizione e il suo miglior record dopo le prime 13 partite dalla stagione 20-21.

Foto: Instagram Atletico Madrid