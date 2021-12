2021 finito per Antoine Griezmann. L’attaccante francese, sostituito domenica nel corso del derby di Madrid, ha ricevuto oggi l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto. L’attaccante soffre di una lesione muscolare alla coscia destra. Non sono stati resi noti i tempi di recupero ma è certa la sua assenza per l’ultima gara del 2021 dei colchoneros, impegnati sabato contro il Siviglia.