Atletico-Juve, le ultimissime sulle probabili formazioni

Mancano meno di 24 ore e poi al Wanda Metropolitano andrà in scena l’attesissima sfida tra Atletico Madrid e Juventus, incontro valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Massimiliano Allegri, costretto a rinunciare a Douglas Costa e Sami Khedira, dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Szczesny tra i pali, al centro della difesa tornano Bonucci e Chiellini con De Sciglio e Alex Sandro sugli esterni; Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Matuidi ai suoi lati; in avanti spazio al tridente composto da Dybala, Mandzukic e Cristiano Ronaldo, pronto a sfidare nuovamente i Colchoneros. Dall’altro lato Diego Pablo Simeone sarebbe intenzionato a rispondere col consueto e classico 4-4-2 con Oblak in porta, Santiago Arias, Gimenez, Godin e Filipe Luis nel pacchetto arretrato; Thomas e Rodri in mezzo al campo, Saul Niguez e Koke agiranno rispettivamente a destra e a sinistra; in attacco il tandem composto dall’ex Morata e dalla stella Griezmann. Appuntamento alle 21:00 di domani.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Saul Niguez, Thomas, Rodri, Koke; Morata, Griezmann. Allenatore. Simeone.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri.

Foto: Atletico Madrid Twitter