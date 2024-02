Atletico, i convocati per l’Inter. Ok Morata

Confermata la news di pochi minuti fa. L’Atletico Madrid ha diramato la lista dei convocati in vista della gara per domani con l’Inter. C’è l’ok per Alvaro Morata. Recuperato anche Gabriel Paulista.

Questo l’elenco completo:

Portieri: Moldovan, Oblak, Gomis.

Difensori: Gimenez, Gabriel Paulista, Savic, Molina, Hermoso, Reinildo.

Centrocampisti: De Paul, Koke, Saul, Lino, Llorente, Riquelme, Vermeeren, Witsel, Barrios.

Attaccanti: Griezman, Depay, Correa, Morata.

📋 ¡Lista de convocados para el partido de ida de octavos de final de la @LigadeCampeones! pic.twitter.com/Ew8esoksDU — Atlético de Madrid (@Atleti) February 19, 2024

Foto: twitter Atletico