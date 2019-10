Atletico, doppia beffa: il Valencia agguanta il pari nel finale e si fa male Joao Felix

Atletico Madrid fermato dal Valencia nella gara valida per la 9a giornata di Liga. Al “Wanda Metropolitano” i Colchoneros passano in vantaggio nel primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Diego Costa al 36′, ma vengono raggiunti nel finale (82′) da Dani Parejo. Come se non bastasse, Simeone perde per infortunio Joao Felix: il talento portoghese ha accusato un problema fisico in uno scontro di gioco e le sue condizioni sembrano preoccupanti, come confermato dallo stesso tecnico argentino nel post partita: “Purtroppo temo che sia qualcosa di serio, così mi hanno detto i medici. Vedremo nelle prossime ore”, le parole di Simeone.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid