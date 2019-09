Atletico, disavventura per Partey: svaligiata la casa nella periferia di Madrid

Lo 0-0 nel derby di Madrid non poteva da solo bastare a rendere sfortunato il weekend di Thomas Partey, ma un furto in casa, di sicuro quello sì. Come riportato da Cadena Cope, nella serata di lunedì alcuni ladri hanno fatto irruzione nella proprietà del centrocampista a Boadilla del Monte, nella periferia madrilena. In quel momento c’era in casa un uomo del personale domestico del calciatore, a cui sono state rivolte intimidazioni ma non sono stati recati danni fisici. Quella al mediano dell’Atletico Madrid è solo l’ultima di tante rapine alle abitazioni dei calciatori di alto livello: solo due settimane fa toccò al blaugrana Umtiti.

Foto: weltsportnet