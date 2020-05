Atl. Mineiro, il ds Mattos sta con Felipe Melo: “Chiellini? Schiocchezze dette da una persona invidiosa”

Alexandre Mattos, direttore sportivo dell’Atletico Mineiro, sta con Felipe Melo dopo le dichiarazioni di Giorgio Chiellini: “Parlare di Felipe Melo è molto semplice. È uno dei migliori professionisti con cui abbia lavorato. È il primo ad arrivare, l’ultimo ad andare via. Sempre positivo, sempre cordiale. Carica molto, sa come essere caricato. Non ho avuto nessun problema con lui – afferma a Fox Sports Radio – solo gioie e dialoghi di alto livello, perché è un ragazzo intelligente. Abbiamo vinto un Brasileirao insieme e, soprattutto, è un grande professionista, un ragazzo che vuole vincere. A volte, il ragazzo che vuole vincere e dice ciò che pensa porta a dire queste sciocchezze, principalmente da persone invidiose, come nel caso di quel giocatore lì (Chiellini, ndr)”.