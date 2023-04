Athletic Club fuori dalla Coppa del Re, notte di insulti per Nico Williams

L’Athletic Club di Ernesto Valverde fallisce l’approdo alla finale di Coppa del Re. Il club basco dopo aver chiuso i 90′ sul risultato di 1-0, ha subito la rete del pareggio ai supplementari della semifinale di ritorno contro l’Osasuna. I rossoblù di Pamplona trionfano in quanto la partita d’andata è stata vinta 1-0. Un’eliminazione che fa male, in quanto favoriti alla vigilia per superare il turno. I tifosi non hanno digerito la debacle e si sono scatenati sui social, a pagarne le spese è stato il giovane Nico Williams. Il ventenne attaccante spagnolo, classe 2002, ha sprecato diverse occasioni da gol che lo hanno reso il capro espiatorio del tifo. Preso di mira duramente, Williams ha optato per la chiusura dei propri profili social.

Foto: Nico Williams Instagram