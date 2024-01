Athletic Bilbao, trovato l’accordo con l’Osasuna per Boiro

L’Athletic Bilbao ha raggiunto l’accordo con l’Osasuna per l’ingaggio del terzino sinistro Adama Boiro. Il 21 enne, come riporta AS, firma un contratto fino al 2029 e secondo quanto rivelato dallo stesso Osasuna, l’ok è stato trovato dopo il pagamento dell’intero importo della clausola rescissoria, che ammonta a 2 milioni di euro. “Questo pomeriggio il club biscegliese ha informato il club navarrese della sua intenzione di pagare la clausola, e l’Osasuna ha optato per ricevere l’importo tramite trasferimento. In questo modo, il giocatore termina il suo rapporto con l’entità biancorossa e, di conseguenza, non farà più parte della rosa dei Promesas con effetto immediato”, queste le parole del club biancorosso.

Foto: Instagram Adama Boiro