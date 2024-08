Athletic Bilbao, curioso retroscena: causa al Barcellona se avesse ingaggiato Nico Williams

Incredibile retroscena riportato da SPORT: l’Athletic Bilbao avrebbe fatto di tutto per evitare che Nico Williams finisse al Barça quest’estate. ‘El Correo’ spiega che il presidente del club basco, Jon Uriarte, aveva parlato direttamente con il presidente della Liga, Javier Tebas, per avvertirlo che se il Barçellona avesse pagato la clausola rescissoria dell’esterno non sarebbe rimasto con le mani in mano. L’Athletic -scrive SPORT- ha ritenuto che il Barça non potesse permettersi questa operazione poiché avrebbe violato i controlli economici della Liga e ha minacciato di denunciare il fatto, così da evitare una partenza che ora è considerata impossibile (quella di Nico Williams appunto).

Foto: instagram Nico Williams