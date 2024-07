Atalanta-Zaniolo: al via le visite mediche a Milano

Nicolò Zaniolo sta svolgendo le visite alla clinica “La Madonnina” di Milano le visite mediche con l’Atalanta, come anticipato ieri sera e con qualche ora di anticipo rispetto ai programmi. Un’operazione nata a sorpresa il 9 giugno, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, che ha avuto qualche momento di stand-by e che è stata definita nelle ultime ore. La Fiorentina mai è stata in vantaggio, ieri il club viola ha provato a inserirsi proprio mentre l’Atalanta stava aspettando i documenti dal Galatasaray per le firme. E verso le 20,30 la Dea ha chiuso l’operazione in prestito oneroso di 3 milioni con obbligo di riscatto per un totale – bonus compresi- di circa 22 milioni. Gasperini l’allenatore giusto per il rilancio di Zaniolo: meno di un mese dopo l’Atalanta corona l’inseguimento.