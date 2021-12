Atalanta-Villarreal a rischio rinvio per neve. L’Uefa insiste per iniziare

Arriva la posizione della UEFA in merito ad Atalanta-Villarreal, gara a serio rischio rinvio per neve.

La partita si deve giocare, intanto deve iniziare e poi si vedrà se si può continuare.

Gli addetti al campo ora sono impegnati a pulire le linee e a spazzare la neve che comunque cade copiosa su Bergamo.

La gara, in caso di rinvio, potrebbe essere giocata domani, probabilmente nel primo pomeriggio.

