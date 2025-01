Atalanta, vicino il rinnovo di Pasalic: i dettagli

Tra i giocatori in scadenza nel 2025 nella rosa dell’Atalanta, vi è anche Mario Pasalic. Nonostante la centralità tecnica nel progetto e il grande apporto alla squadra in termini realizzativi (2 gol e 4 assist in stagione), il centrocampista croato non ha ancora rinnovato, e nel contratto non è presente alcuna clausola legata a un rinnovo automatico. Ma secondo Gianluigi Longari, le parti sarebbero vicine a un accordo per un rinnovo di tre anni più un ulteriore stagione, e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve. Il nazionale croato, giunto alla Dea nel 2018, vanta dal 2020 un totale di 55 gol e 38 assist.

Foto: Instagram Atalanta