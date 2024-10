Atalanta-Verona, le formazioni ufficiali

Alle 20:45 si sfidano Atalanta e Verona, il match valido per la nona giornata di campionato chiuderà questo sabato di Serie A. L’Atalanta dopo aver vinto le ultime due gare di campionato cerca una conferma importante. Situazione diametralmente opposta in casa Hellas, che oltre alla parentesi contro il Venezia, non vince una partita dal 1′ settembre, in trasferta contro il Genoa. Di seguito le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2) Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. Allenatore. Gasperini

VERONA (4-2-3-1) Montipò; Magnani, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Bradaric; Livramento, Kastanos; Sarr. Allenatore. Zanetti

Foto: twitter atalanta