Atalanta, un’altra notte magica

La squadra di Gasperini scenderà in campo questa sera alle ore 21.00 per la semifinale di ritorno contro il Marsiglia. Sette giorni fa, allo Stade Vélodrome finì 1-1. L’Atalanta passò in vantaggio all’11’ del primo tempo con Scamacca, ma nove minuti dopo, venne raggiunta dal destro fulmineo di Mbemba. Dopo l’impresa con il Valencia del 2020 agli Ottavi di finale di Champions League, lo 0-2 ad Anfield del 25 novembre 2020 contro il Liverpool e lo 0-3, sempre ad Anfield, nell’ultimo turno di Europa League, Gasperini vuole regalare un’altra notte magica ai suoi tifosi.

Foto: Twitter Atalanta