Atalanta, tutti negativi ai test dopo la positività di Miranchuk

A poco meno di due ore dall’inizio, l’Atalanta ha confermato i convocati per la partita contro l’Hellas Verona.

L’elenco ufficiale non era stato diramato perché i giocatori dovevano ripetere i test dopo la positività di Aleksey Miranchuk: l’ex centrocampista della Lokomotiv Mosca non ci sarà, così come gli infortunati Caldara, Gosens e Pasalic e l’altro positivo, Malinovskyi.

Gli altri tutti a disposizione di Gian Piero Gasperini, anche Romero e Depaoli che erano in dubbio.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta