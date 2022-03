Atalanta-Torino, la Dea chiede il 3-0 a tavolino

Così come l’Inter (per la sfida di Bologna), anche l’Atalanta ha deciso di rivolgersi al Collegio di Garanzia per chiedere il 3-0 a tavolino con riferimento alla partita contro il Torino, non disputata lo scorso 6 gennaio a causa del COVID. Dopo il fatto, il Giudice Sportivo di Serie A (precisamente il 31 gennaio) aveva stabilito che il club granata, non presentatosi a Bergamo, non doveva essere sanzionato data la “mancata disputa della gara in oggetto”, rimettendo alla Lega Serie A “i provvedimenti necessari relativi alla disputa della gara medesima“. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, riunitasi il 25 febbraio, aveva poi confermato la decisione.

Il passaggio successivo, che è quello che vi raccontiamo, ha avuto luogo proprio oggi, con l’Ataltana che ha richiesto l’applicazione delle “sanzioni previste dall’art. 53 NOIF, per la mancata disputa della gara in oggetto, e, in particolare, la perdita della gara del 6 gennaio u.s. contro l’Atalanta, con il risultato di 3-0 in favore della stessa Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A“.

Foto: Twitter Atalanta