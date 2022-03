Atalanta, Toloi esce in barella contro il Bayer Leverkusen

Brutte notizie per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: 10 minuti dopo il fischio d’inizio di Bayer Leverkusen-Atalanta, Rafael Toloi è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio muscolare. Il giocatore è uscito in barella molto dolorante. Si teme una lesione importante al flessore della coscia destra, in un momento decisivo della stagione per la compagine nerazzurra.

Anche in ottica Nazionale non è una bella notizia, visto che Mancini già deve monitorare le condizioni di Bonucci e altri elementi non al massimo.

Foto: Instagram personale