Atalanta-Sturm Graz, i convocati di Gasperini: out 5 giocatori

Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini per la sfida con lo Sturm Graz valida per la 4ª giornata del Gruppo D di Europa League in programma stasera alle 21 al Gewiss Stadium di Bergamo. Assenti De Ketelaere, Scalvini, Ruggeri, El Bilal e Palomino.

Portieri: Musso, Carnesecchi, Rossi

Difensori: Toloi, Holm, Bakker, Djimsiti, Bonfanti, Zortea, Kolasinac, Adopo,

Centrocampisti: Koopmeiners, Mendicino, Pasalic, Zappacosta, Hateboer, Ederson, De Roon

Attaccanti: Lookman, Scamacca, Miranchuk, Muriel

Foto: Twitter Atalanta