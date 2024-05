Atalanta strepitosa: doppio De Ketelaere e 2-0 sulla Roma al 45′

Bellissima Atalanta avanti 2-0 a fine primo tempo contro la Roma, nello spareggio Champions del Gewiss Stadium. Atalanta impressionante, che vince tutti i duelli in mezzo al campo, aggressiva nella riconquista del pallone e devastante in fase offensiva.

Atalanta avanti al 18′, con De Ketelaere che entra in area si porta la palla sul destro e insacca. Al 20′, ancora il belga trova il raddoppio. Grande palla di Koopmeiners, abcora De Ketelaere trova un facile 2-0. Roma annichilita, Atalanta che non si ferma. De Ketelaere ha due chance per trovare il 3-0 e la clamorosa tripletta, la prima gliela nega il palo, la seconda va fuori di poco. Ancora Atalanta nel finale, Koopmeiners su calcio di punizione centra ancora un palo. Nel finale, De Ketelaere serve Pasalic che sfiora il palo per il 3-0. Atalanta devastante, avanti 2-0, un risultato che per quanto visto sta stretto ai bergamaschi e bene alla Roma.

Foto: twitter Atalanta