Atalanta, squadra arrivata a Lisbona: adesso testa al PSG

L’Atalanta, dopo l’ultimo allenamento odierno è volata in direzione del Portogallo dove mercoledì 12 ci sarà l’attesissima sfida contro il PSG di Icardi e Neymar, gara valida per i quarti di Champions League. Il club, alle ore 17, con un volo charter dall’aeroporto di Orio al Serio di Bergamo, è volato verso Lisbona, sede delle final di Champions. La squadra è da poco atterrata nella capitale portoghese dove sarà blindata e userà il “Pina Manique” come campo per la rifinitura in vista dei parigini.

Foto: twitter Atalanta