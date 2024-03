Atalanta-Sporting CP, il doppio ex Schelotto: “Partita aperta. I portoghesi hanno dei giocatori top”

L’Atalanta sarà attesa, stasera, dalla sfida interna con lo Sporting CP, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e trasformatasi, di fatto, in una gara secca, dopo il pari maturato nel match d’andata, con il palio il pass per il turno successivo della competizione. Il centrocampista Ezequiel Schelotto, che in passato ha indossato le maglie sia dei bergamaschi che del club lusitano, nel corso di un’intervista concessa al quotidiano portoghese A Bola, si è espresso così sulla partita in programma stasera al Gewiss Stadium:

“Ho visto la partita d’andata, l’1-1 all’Alvalade. Non posso dire di avere preferenze sulla vincitrice. Lo Sporting è una squadra importante per me, ma lo è anche l’Atalanta perché sono due club che mi hanno regalato anni importanti di carriera, ho tanti amici e sono due squadre che meritano di essere ai massimi livelli in Europa. Vediamo cosa succederà. Sarà una partita dura, i giocatori daranno tutto. Sono due squadre speciali, vorrei che passassero entrambe il turno ma purtroppo è impossibile. Quindi vinca la migliore. A Bergamo non è semplice giocare, ma lo Sporting ha un allenatore e dei giocatori top. La sfida sarà aperta. Lo Sporting deve mantenere la calma perché ha giocatori importanti e un capitano con una grinta impressionante. Coates è troppo importante per questa squadra, sono innamorato della sua determinazione”.

Foto: Twitter Sporting CP