Atalanta-Spezia, le probabili formazioni

Oggi alle ore 15:00 Atalanta e Spezia scenderanno in campo per gli ottavi di Coppa Italia, la vincente affronterà l’Inter di Simone Inzaghi nel prossimo turno della competizione. Gian Piero Gasperini non dovrebbe stravolgere l’11 titolare dei bergamaschi. Il centravanti Hojlund potrebbe lasciare spazio al duo colombiano, con Pasalic alle spalle. A centrocampo Koopmeiners è certo di una maglia, vista la squalifica in campionato, e dovrebbe giocare al fianco di Ederson, con Hateboer a destra e uno tra Ruggeri e Maehle a sinistra. Per il reparto difensivo, riposo per Scalvini e Palomino. Quindi toccherà a Demiral con Toloi e Djimsiti di fronte e Sportiello.

Mister Gotti potrebbe lasciare spazio a chi in questo avvio di stagione ha giocato meno. In porta dovrebbe essere certa la presenza di Dragowski, in difesa Hristov e Caldara e Nikolaou sono in vantaggio su Amian e Kiwor. A centrocampo Ferrer e Joao Moutinho dovrebbero essere gli esterni, con Ekdal al fianco di Kovalenko e di Salvatore Esposito. Davanti si contendono due posti in tre Gyasi, Verde e Maldini, con Nzola che dovrebbe accomodarsi in panchina per riposare.

Foto: Twitter Coppa Italia