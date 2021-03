Atalanta-Spezia è 0-0 all’intervallo: grande equilibrio al Gewiss

Al Gewiss Stadium si sfidano Atalanta e Spezia, gara valida per la 27a giornata di Serie A.

Parte subito forte la squadra di Gasperini, Pasalic arriva alla conclusione dopo una manciata di minuti con un colpo di testa sul fondo. Al quarto d’ora si susseguono le occasioni con Freuler, Maggiore e Ilicic che ci provano.

Alla mezz’ora Ricci e Gyasi (in fuorigioco) impegnano Sportiello, il portiere nerazzurro si fa trovare pronto in entrambi i casi.

Finiscono a reti bianche i primi 45′, buon ritmo e chance da entrambi i lati. Vedremo nella ripresa chi riuscirà a trovare l’affondo giusto e portarsi per prima in vantaggio.

Foto: Twitter Atalanta