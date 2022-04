Atalanta sotto all’intervallo: Lipsia avanti con Nkunku

Si è concluso qualche istante fa il primo tempo della Gewiss Arena, con il parziale che vede avanti il Lipsia di un gol. Finisse così sarebbero i tedeschi a qualificarsi per le semifinali.

Quarantacinque minuti meno divertenti dei novanta della gara d’andata. Per l‘Atalanta ci ha provato subito Zappacosta al 6′, ma il suo destro da dentro l’area non ha creato problemi a Gulacsi. Al 18′ il gol del Lipsia: Laimer troppo indisturbato sfreccia sulla destra palla al piede ed è bravo a servire Nkunku in area, il cui tiro non lascia scampo a Musso. Stenta a reagire l’Atalanta, troppo contratta e forse spaventata dall’esuberanza e dalla pressione tedesca. Il tempo scorre e al duplice fischio il Lipsia è meritatamente avanti.

FOTO: Twitter Lipsia