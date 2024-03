Atalanta sotto 1-0 con lo Sporting (Gonçalves segna e si fa male). Anche la Roma in svantaggio 1-0 a Brighton (Welbeck)

Si sono conclusi i primi tempi delle gare di Europa League delle 21. L’Atalanta è sotto contro lo Sporting CP, nel ritorno degli ottavi di Europa League. A Bergamo, gara molto viva, belle trame di gioco da entrambe le parti. Pericolosa l’Atalanta con Scamacca al 4′, che impensierisce il portiere portoghese. Al 12′ traversa di Djimsiti di testa, su calcio piazzato. Al 15′ ancora chance per la Dea, di testa Kolasinac, sfiora la rete.

Al 33′, dopo una mezz’ora di assedio atalantino, arriva il gol dello Sporting. Azione ben calibrata dei portoghesi, Goncalves scambia con Gyogeres, che gliela lascia, Goncalves entra in area e segna. Sul tiro però si fa male e deve uscire. Reazione dell’Atalanta con Lookman, ancora bravo il portiere dello Sporting che conduce 1-0 a Bergamo al 45′ e al momento sarebbe qualificato in virtù dell’1-1 dell’andata.

La Roma è sotto 1-0 in Inghilterra sul campo del Brighton ma al momento è abbastanza tranquilla, visto il 4-0 con cui aveva vinto all’andata. Roma che subisce la pressione della compagine di De Zerbi ma i giallorossi la sbloccano con Azmoun, con una grande sforbiciata, ma l’arbitro rileva un gioco pericoloso e ammonisce il giocatore. Il Brighton passa al 37′ con Welbeck, che riapre i giochi. Finale nervoso, Estupinian sfiora Mancini con una testata, ne nasce una mini rissa, sedata. Il Brighton conduce 1-0 al 45′ ma la Roma al momento + ancora tranquilla visto il successo rotondo dell’andata.

Foto: sito Sporting