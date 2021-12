Atalanta, sospiro di sollievo per Zapata: lesione di primo grado all’adduttore

Lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra. E’ la diagnosi dell’infortunio occorso a Duvan Zapata nel primo tempo del match contro il Genoa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, esami che hanno rassicurato l’ambiente nerazzurro in quanto il colombiano avrà tutto il tempo per rimettersi in sesto. Potrebbe anche essere presente nel prossimo impegno della Dea, datato 6 gennaio 2022. Foto: Instagram personale Zapata