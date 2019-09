Atalanta, si ferma Toloi: il report orobico

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini, tornato ad allenare la sua Atalanta dopo due giorni di riposo. Il tecnico di Brugliasco deve infatti registrare l’ennesimo stop in allenamento per un tassello fondamentale per la sua difesa come Rafael Toloi. Il brasiliano ha infatti dovuto interrompere anticipatamente la sessione odierna per un fastidio al flessore e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Un altro infortunio per l’ex Roma, che già aveva trascorso in infermeria gli ultimi mesi della passata stagione. Questo il passaggio “incriminato” dal report dell’allenamento orobico: “Toloi ha terminato prima l’allenamento per un fastidio al flessore“.

Foto: twitter Atalanta