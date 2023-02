Atalanta, si ferma Pasalic: salterà la Lazio

L’Atalanta perde Mario Pasalic per la sfida contro la Lazio. Il centrocampista croato ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra e non prenderà parte alla sfida Champions contro i biancocelesti. Di seguito il report del club bergamasco: “Prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida dell’Olimpico contro la Lazio di sabato 11 febbraio alle 20.45. Mister Gasperini oggi ha diretto un allenamento pomeridiano al Centro Bortolotti di Zingonia. Domani, venerdì 10 febbraio, è in programma, sempre al Centro Bortolotti di Zingonia e a porte chiuse, un’altra seduta di lavoro che precederà la partenza per Roma”

Foto: Twitter Atalanta