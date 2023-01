Brutte notizie per l’Atalanta e il difensore argentino José Luis Palomino, il quale ha rimediato una lesione muscolo/fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro. Il trentatreenne, classe ’90, resterà fermo per le prossime tre/quattro settimane. Gasperini non potrà contare sull’esperto centrale nei prossimi impegni tra Serie A e Coppa Italia.

Foto: Instagram ufficiale Atalanta