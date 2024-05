Tegola nei primi minuti di gara per l’Atalanta nella semifinale d’andata contro il Marsiglia: la squadra di Gian Piero Gasperini ha infatti perso Sead Kolasinac per infortunio. Il difensore ha sentito infatti tirare il muscolo dopo una chiusura nella propria area di rigore. Immediato il cambio, al suo posto è entrato Pasalic con De Roon che scala in difesa.

Foto: FB Atalanta