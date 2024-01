Brutte notizie in casa Atalanta che perde per infortunio Isak Hien. Il difensore nerazzurro in giornata è stato sottoposto agli accertamenti del caso per capire l’entità dell’infortunio. Il giocatore ha riportato una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale sinistro. Hien sicuramente non sarà a disposizione per il match casalingo di sabato contro l’Udinese.

Foto: sito Atalanta