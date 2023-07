Atalanta, sei reti nell’amichevole contro la Pro Vercelli. Per Hojlund 30′ senza gol

L’Atalanta ha battuto nella sua amichevole pre-campionato la Pro Vercelli, imponendosi con un rotondo 6-0. In gran spolvero Latte Lath, autore di una tripletta personale. Dopo un primo tempo giocato ad alti ritmi, con l’Atalanta chiude la prima frazione in vantaggio per 4-0. La partita ha poi visto l’ingresso di Musso, Djimsiti, Ruggeri ed Ederson. Al 47′ è arrivata la tripletta di Latte Lath. A partire dal 60′, Gasp ha effettuato una girandola di cambi, dando spazio a Toloi, de Roon, Zappacosta, Hojlund, Koopmeiners, Lookman e Bonfanti. Al 77′, un bellissimo dialogo tra Lookman e Djimsiti ha portato al sesto gol nerazzurro firmato dal calciatore inglese. Lookman, con un piatto destro nell’angolo, ha battuto Valentini, timbrando il suo consueto tabellino.

ATALANTA-PRO VERCELLI 6-0

17′ , 43′ e 47′ Latte Lath, 18′ Adopo, 39′ Pasalic, 77′ Lookman

Foto: Instagram Atalanta