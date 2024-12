Atalanta, sei bella: travolto il Cesena con Zappacosta, Brescianini e le doppiette di De Ketelaere e Samardzic

Al Gewiss Stadium di Bergamo la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia termina per 6-1, l’Atalanta travolge il Cesena e vola ai quarti contro il Bologna. L’Atalanta parte subito forte. Squadra in fiducia e dopo 4 minuti la apre con un gol di Zappacosta: l’esterno italiano entra in area e dopo aver vinto un contrasto calcia sul palo lontano insaccando in rete. Non passano nemmeno 5 minuti che De Ketelaere chiude un triangolo con Retegui e dalla lunetta dell’area calcio con il destro e centra l’angolino destro. A otto minuti dal fischio d’inizio è già 2-0! Al 27’ arriva il 3-0 di Samardzic. Pallone messo in mezzo da Pasalic per il numero 24 dell’Atalanta, deviato da un difensore del Cesena che manda fuori tempo il portiere bianconero. Verso la fine del primo tempo, grande scambio tra Retegui e Samardzic che lascia il pallone a De Ketelaere che sigla il 4-0. Al 54’ da appena entrato (al posto di Pasalic) segna su uno schema da calcio piazzato anche Brescianini. Il Cesena prova a ripartire in contropiede ma non è mai realmente pericolosa. Il pallino del gioco lo ha sempre l’Atalanta e nel corso del secondo tempo il ritmo si abbassa. Anche Samardzic sigla una doppietta che calcia un missile da in mezzo all’area. 6-0 Atalanta al 72’. Nel finale arriva la rete dell’orgoglio per il Cesena firmata da Ceesay. Termina così 6-1, l’Atalanta vola ai quarti di finale dove troverà il Bologna.

Foto: Instagram Samardzic