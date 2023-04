Atalanta, seduta in gruppo per Djimsiti. Ancora differenziato per Lookman e Okoli

Buone notizie per Gian Piero Gasperini che ha diretto l’allenamento dell’Atalanta dopo la vittorias di lunedì sera contro la Roma. Seduta interamente in gruppo per Berat Djimsiti, uscito per un pestone durante la sfida alla squadra di Mourinho. Lavoro a parte per Lookman e Okoli: entrambi sono da valutare per il Torino.

Foto: Instagram personale