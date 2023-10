Atalanta, Scamacca è tornato: due gol e un assist per prendersi la Dea

La partenza era stata perfetta, con quella doppietta al Monza che aveva lasciato presagire la voglia di riscatto del nativo di Roma dopo un annata cupa nella grigia Londra. Poi, l’infortunio ha ritardato la condizione fisica di Gianluca Scamacca che però non ha mai smesso di continuare a lavorare per recuperare al meglio, e il risultato si è visto ieri sera: colpo di tacco alla Lewandowski per aprire i giochi con l’Empoli, assist per Koopmeiners e missile sul primo palo per archiviare la pratica. Quarto posto rubato al Napoli e sabato arriva l’Inter. Proprio quella squadra che quest’estate fu vicinissima ad acquistare il centravanti italiano dal West Ham, per poi essere superato dalla concorrente orobica che volle a tutti i costi assicurarsi le prestazioni dell’ex Sassuolo, vista la partenza di Duvan Zapata. Gianluca Scamacca arriva a questo appuntamento nel modo migliore, in piena fiducia dopo la prestazione perfetta di Empoli e con una condizione fisica finalmente ritrovata. Sarà la sfida contro quello che poteva essere ma non è stato, la prova del 9 contro una difesa di ferro come quella del Biscione. Nella settimana di Halloween tocca a Scamacca spaventare la capolista: la paura fa 90.

Foto: Instagram Atalanta