Atalanta, Scamacca ammonito: era diffidato. Salterà la finale contro la Juventus

Ammonito e diffidato: Gianluca Scamacca salterà la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il centravanti ha rimediato l’ammonizione per un fallo all’80’ per un fallo su Nico Gonzalez. Tra i tanti diffidati in vista della semifinale di Coppa Italia, Scamacca è stato l’unico ammonito. Salvi e, quindi, a disposizione di Gasperini in finale De Roon, Ederson, Miranchuk.

Foto: Instagram Atalanta