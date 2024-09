Atalanta, Samardzic: “Non vedo l’ora di scendere in campo”

Intervistato sui canali ufficiale dell’Atalanta, Samardzic ha espresso grande entusiasmo per il suo nuovo percorso intrapreso con la Dea, e si è detto estasiato per la possibilità di poter giocare in Champions League. Ma prima testa alla Fiorentina, prossimo impegno del club bergamasco, in cui il giocatore sarà probabilmente protagonista.

Le dichiarazioni: “Siamo pronti, io e i miei compagni non vediamo l’ora di giocare nel nuovo stadio. Giocare la Champions sarà una grande emozione, ma prima dobbiamo pensare alla sfida di campionato con la Fiorentina. Solo dopo testa all’Arsenal. Ho scelto l’Atalanta perché questo club negli ultimi anni ha fatto grandi cose, anche vincendo l’Europa League. Ringrazio tutti per la fiducia. Voglio scendere in campo davanti ai miei nuovi tifosi”.

Foto: Instagram Samardzic