Atalanta, rifinitura verso lo Sporting: assente De Ketelaere

Seduta di rifinitura per l’Atalanta a Zingonia, alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Sporting CP che potrebbe regalare il primo posto nel girone alla squadra di Gian Piero Gasperini. Assente Charles De Ketelaere, che non sarà a disposizione del tecnico orobico per la gara di domani a causa di un’infiammazione addominale. Assente anche Davide Zappacosta, mentre Berat Djimsiti non è presente alla rifinitura ma domani sarà regolarmente a disposizione.

Foto: Instagram De Ketelaere