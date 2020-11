Atalanta rifinitura in casa Everton. Ancelotti va a salutare Gasperini

L’Atalanta ha effettuato la rifinitura sul campo delle giovanili dell’Everton, per preparare la sfida di questa sera ad Anfield contro il Liverpool. Ad assistere all’allenamento anche “un graditissimo ‘ospite”, come il club bergamasco definisce Carlo Ancelotti su Twitter, dove pubblica anche alcune foto del tecnico italiano, che allena proprio l’Everton.

Ancelotti ha salutato Gasperini e i giocatori dell’Atalanta. Magari avrà dato delle dritte agli orobici su come affrontare la squadra di Klopp, visto che il tecnico li ha affrontati tante volte in carriera.

Un graditissimo “ospite” questa mattina alla rifinitura dei nerazzurri! 👋 @MrAncelotti

A most welcome surprise this morning at @Everton training ground! 😃#LiverpoolAtalanta #UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/sl4ab00RJt

