Atalanta, report allenamento: lavoro parziale in gruppo per Lookman che vede il Milan

Buone notizie dall’infermeria per Gian Piero Gasperini e per l’Atalanta che si è ritrovata quest’oggi al centro di allenamento di Zingonia per preparare il posticipo domenicale di San Siro contro il Milan. Secondo quanto fatto sapere dal club, Ademola Lookman ha lavorato parzialmente in gruppo coi compagni nella giornata di oggi e può dunque guardare con fiducia ad una convocazione in vista del match con i rossoneri. Il calciatore -si legge nel report- verrà rivalutato nella giornata di domani, ma se non ci saranno imprevisti o ricadute è possibile che il nigeriano parta con il resto della squadra.

Foto: Twitter Atalanta