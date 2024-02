Atalanta, report allenamento: infortunio per Lookman che salta il Sassuolo

L’Atalanta è tornata questa mattina ad allenarsi presso il centro tecnico Bortolotti di Zingonia in vista del match di campionato con il Sassuolo in programma sabato sera al Gewiss Stadium di Bergamo. Non giungono buone notizie dalla seduta odierna per il tecnico nerazzurro Gasperini, visto che è stato riscontrato un infortunio per Ademola Lookman, reduce dall’impegno in Coppa d’Africa con la Nigeria. “Ademola Lookman ha svolto terapie a causa di una distorsione alla caviglia sinistra nel corso dell’allenamento odierno dell’Atalanta, in programma questa mattina al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia rimediata in occasione della finale di Coppa d’Africa”, questa la nota ufficiale del club orobico che, salvo clamorosi scenari, perderà il proprio attaccante per la sfida ai neroverdi. Per il resto ancora out Palomino mentre è regolarmente tornato in gruppo il centrale difensivo svedese Hien.

Foto: sito Atalanta