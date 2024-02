Atalanta, report allenamento: in gruppo Palomino, out Scalvini

L’Atalanta si è ritrovata questa mattina presso il centro tecnico di Zingonia dopo il pareggio di San Siro col Milan. Gli orobici preparano il match con l’Inter, in programma mercoledì di nuovo al Meazza. Una buona ed una cattiva notizia per mister Gasperini dall’allenamento odierno. José Palomino – fa sapere il club- ha svolto la seduta regolarmente in gruppo. Diversa, invece, la situazione per Giorgio Scalvini che non si è allenato a causa del dolore alla spalla sinistra per la contusione rimediata in partita contro i rossoneri. Lo stato di salute del difensore classe 2003 saranno riconsiderate nella giornata di domani e a quel punto si capirà se potrà ambire ad una convocazione oppure no.

Foto: Twitter Atalanta