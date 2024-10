Atalanta, problemi al ginocchio per Ruggeri. Salta lo Shakhtar

Nuovo problema per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: si è fermato anche Matteo Ruggeri. L’esterno sinistro ha riportato una gonalgia al ginocchio sinistro, problema che quindi lo costringerà a saltare la trasferta di Gelsenkirchen di domani sera, quando l’Atalanta affronterà lo Shakhtar Donetsk nella seconda sfida della nuova Champions League. Ruggeri resterà quindi a Bergamo per recuperare, con la Dea che nelle prossime ore gli farà svolgere gli accertamenti diagnostici del caso per capire la reale entità del problema e di conseguenza i tempi di recupero.

Foto: Instagram Ruggeri