Atalanta, primo giorno di preparazione a Zingonia. C’è anche Zaniolo

Dopo la strepitosa annata appena conclusa, inizia la preparazione della nuova stagione in casa Atalanta. Questa mattina un primo gruppo di giocatori, al rientro dalle vacanze, si è riunito per la prima volta a Zingonia. Come già annunciato dal club nerazzurro, in ritiro ci saranno anche Giorgio Scalvini e il nuovo acquisto, Nicolò Zaniolo. Il difensore, infortunatosi durante l’ultima partita dello scorso campionato contro la Fiorentina, proseguirà la riabilitazione, mentre il Zaniolo sarà sottoposto a delle terapie e proseguirà con il lavoro individuale fino al 20 luglio.