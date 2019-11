Atalanta, prima storica vittoria in Champions: 2-0 alla Dinamo, ottavi ancora possibili

Prima storica vittoria in Champions League per l’Atalanta. La squadra di Gasperini batte 2-0 a San Siro la Dinamo Zagabria e, grazie al pareggio tra Manchester City e Shakhtar Donetsk, mantiene vive le speranze di qualificazione agli ottavi. Contro i croati, ci pensa Muriel al 27′ a sbloccare la gara su rigore, poi a inizio ripresa arriva il raddoppio su una magia di Papu Gomez. Nel mezzo una super occasione per Hateboer e la traversa di Orsic per la Dinamo Zagabria. Prima gioia in Champions per la Dea, che può ancora sperare di volare al turno successivo.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta