Atalanta, posticipata la partenza per Roma: nuovo giro di tamponi

L’Atalanta non si è mossa da Zingonia. La squadra avrebbe dovuto lasciare il centro sportivo, dopo la rifinitura, per partire alla volta di Roma dove domani sera dovrebbe affrontare la Lazio. Ma bisogna aspettare domattina per i risultati dei tamponi dopo le positività dei giorni scorsi. Ecco perché l’Atalanta ha deciso di restare a Zingonia.

Foto: Twitter De Roon