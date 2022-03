Atalanta, poker e lezione alla Samp: Koopmeiners (doppietta), Pasalic e Miranchuk

Un 4-0 secco e senza storia quello dello Gewiss Stadium di Bergamo tra Atalanta e Sampdoria. Tre punti mai in discussione, che permettono ai nerazzurri di restare in scia della Juve al quinto posto.

Gara che si è aperta al 6′ con un colpo di testa in tuffo di Pasalic su errore della difesa ligure. Poi si scatena il ciclone Koopmeiners, che nel giorno del ventiquattresimo compleanno decide di regalarsi una doppietta. La prima rete al 29′, con un bel tiro su servizio di Freuler, e la seconda al 62′ concretizzando un assist di Miranchuk.

Lo stesso russo poi decide di mettersi in proprio all’86’, con una serpentina micidiale tra le maglie della difesa avversaria conclusa con un mancino imparabile. Per la Samp da segnalare un gol annullato a Caputo e un palo di Conti. Troppo poco.

FOTO: Twitter Atalanta